Três pessoas morrem em acidente na rodovia BR 369

Mais um trágico acidente foi registrado neste sábado, 11, na rodovia BR 369, entre Campo Mourão e Mamborê, logo após a praça desativada do pedágio.

Na colisão entre uma caminhoneta Chevrolet S10 e um Citroen C4, morreram três pessoas, todas ocupantes do C4. Na manhã de hoje um adolescente de 17 anos já havia perdido a vida ao bater o carro que dirigia em um poste, na Perimetral Tancredo Neves.

A colisão na BR 369, ocorreu por volta das 20h45. Com o impacto, a caminhoneta teve a parte frontal destruída e os air bags foram acionados. Já o veículo C4 foi parar fora da pista, causando a morte do motorista e dos dois passageiros.

O motorista da S10 ficou ferido e foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu. Os corpos das vítimas fatais ainda não foram identificados e serão encaminhados ao IML de Campo Mourão.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil estiveram no local assim como a Polícia Científica para os devidos procedimentos e apuração sobre as causas do acidente.

Fotos: Cidade Destaque