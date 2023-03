Foragido da Justiça agride policial durante confusão em festa e é preso em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer na Avenida Valdir de Oliveira D`Alécio, onde informações davam conta que no local estaria ocorrendo uma festa com som alto e algazarra dos participantes, bem como havia uma mulher pedindo socorro, e que um dos envolvidos seria foragido da Justiça.

Uma equipe foi ao local e constatou o som em volume excessivo e aglomeração de pessoas na parte externa do imóvel.



Um dos homens foi reconhecido por um policial como sendo o foragido da Justiça. Ao tentar realizar a contenção, este resistiu ativamente atirando uma garrafa em um dos policiais, a qual atingiu a região do peito, sobre o colete.



Foi necessário o uso de meios para controlar a situação, haja vista a investida de algumas pessoas presentes no local, as quais tentavam impedir a contenção e resgatar o detido. Após uso de spray de pimenta foi possível dispersar as pessoas e controlar a ação. Uma mulher que estava no local agrediu a equipe durante a contenção do indivíduo e também foi encaminhada à delegacia.

11º BPM