Homem é agredido e tem carro roubado após dar carona em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada a comparecer no Hospital Santa Casa. No local, havia dado entrada uma vítima de roubo.

O rapaz disse que estava em uma lanchonete, quando um homem que estava no mesmo local, lhe pediu uma carona. Embora não

conhecesse, ele deu carona ao indivíduo. Em dado momento, durante o trajeto, o indivíduo começou a lhe agredir, forçando-o a parar o veículo. Após parar o carro, apareceram outros dois homens que também começaram a agredi-lo.

Após as agressões, os indivíduos entraram no carro da vítima (um Fiat Palio), e ele ainda teria segurado na porta do veículo, sendo arrastado. Ele sofreu ferimentos e escoriações pelo corpo.

A vítima mora em Mamborê e estava de passagem por Ubiratã.

No dia seguinte a PM foi informada que havia o carro estava abandonado na Rua Manoel M Alves. A equipe foi ao local e constatou o veículo, sendo então recolhido e encaminhado à delegacia.

Fonte: 11º BPM