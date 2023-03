Homem é baleado na perna após desentendimento em Juranda

A policia Militar foi acionada a comparecer no hospital de Juranda, onde havia dado entrada um homem com ferimento de bala.

No local, os policiais entraram em contato com o homem de 32 anos, o qual informou aos policiais que havia tido uma desavença

anterior com um indivíduo, sendo que este rapaz foi até o local onde ele estava trabalhando, portando uma arma de fogo aparentemente um revólver calibre 38). Eles entraram em vias de fato e o indivíduo efetuou dois disparos, atingindo a perna direita.

A vítima foi levada ao hospital com o auxílio de .

Os policiais receberam informações de que o autor se evadiu com apoio de um veículo Polo de cor prata, e que poderia ter ido

para o Distrito de Rio Verde ou Paraguaçu, onde residem familiares. As equipes policiais realizaram patrulhamento no Distrito de Rio Verde (município de Juranda) e Paraguaçu (município de Boa Esperança) com intuito de localizá-lo, porém sem sucesso.

A vítima foi encaminhada à Santa Casa de Goioerê.

Fonte: 11º BPM