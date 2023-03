Mãe sai de casa e deixa cinco crianças entre 2 e 11 anos abandonadas em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada pelo Conselho Tutelar. Segundo os conselheiros tutelares, a mãe havia saído de casa e deixado cinco crianças com idade entre 2 a 11 anos aproximadamente sozinhas no local.

Relataram ainda que a situação da casa era extremamente suja, desorganizada, com roupas espalhadas por todas as partes e ainda havia uma das crianças que estava dormindo nua.

Diante dos fatos, os menores foram acolhidos pela equipe do Conselho Tutelar e levados até a residência de um familiar, para que posteriormente sejam tomadas as providências cabíveis em parceria com os órgãos competentes.

Fonte: 11º BPM