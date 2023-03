Policia Militar é acionada após confusão envolvendo bicicleta em Ubiratã

Após informações sobre um roubo de bicicleta, a equipe da Policia Militar de Ubiratã, foi ao local e fez contato com a vítima (um adolescente), o qual disse que estava passando pela rua quando foi surpreendido por um homem, que investiu contra ele de

forma agressiva, e o agarrou pela camisa.

O jovem conseguiu se soltar e pedir por ajuda. Contudo, o agressor roubou sua bicicleta e entrou numa residência situada na Rua Santos Dumont.

Em contato com o acusado, este relatou que sua residência teria sido alvo vandalismo por alguns adolescentes e que por tal motivo teria investido contra o adolescente. Informou que ficou com a bicicleta pois teria sido atropelado. Ele apresentava escoriações no

cotovelo e joelho.

Uma testemunha informou que a situação de vandalismo contra o homem procede, contudo o adolescente não teria envolvimento

nenhum. A equipe ainda constatou uma escoriação no joelho do adolescente.



Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas à delegacia de Campina da Lagoa para que fossem adotados os devidos procedimentos.

11º BPM