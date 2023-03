O jogador mais decisivo do futebol turco é Enner Valencia

No futebol turco, Enner Valencia tem feito história. O equatoriano é o jogador mais importante do campeonato desde que ingressou no Fenerbahçe em agosto de 2020. O atacante alcançou a marca de 202 vitórias consecutivas na Süper Lig durante esse período.

Além disso, o jogador equatoriano tem uma história muito distinta em Copas do Mundo. O Valência marcou três gols enquanto vestia a braçadeira de capitão durante a campanha da América do Sul na Copa do Mundo no Catar.

Valência e o potencial da defesa do Inter

O atacante, que já assinou um pré-contrato com o Colorado para se mudar para Porto Alegre no meio do ano, é a grande meta do Inter para a próxima temporada.

O Fenerbahçe não está nada ansioso para viabilizar a saída do seu artilheiro, mesmo diante dos números que tem fornecido. De fato, se o contrato do Valência com a Inter for rompido e for do interesse do atleta permanecer no país, o clube cogita pagar uma punição pesada.