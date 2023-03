Líder religioso é preso no Paraná suspeito de estupro contra adolescente

Um líder religioso foi preso nesta quarta-feira (15) em Cantagalo, no oeste do Paraná, suspeito de estuprar uma adolescente de 13 anos. Os crimes teriam acontecido no final de 2022 na cidade de Rio Bonito do Iguaçu.

“Em razão do crime foram expedidos mandados de prisão e busca e apreensão contra o investigado. Por motivos ainda não esclarecidos, ele estava fora do município onde atuava como líder religioso desde o dia 11 deste mês”, afirma o delegado da Polícia Civil Marcelo Trevizan.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Laranjeiras do Sul, onde deve responder por estupro de vulnerável.