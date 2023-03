Vídeo: Idoso mata gata da vizinha com golpes de vassoura de varrer jardim no Paraná

Um idoso de 80 anos é acusado pela vizinha de matar a gata dela, por volta das 16h desta quarta-feira (15). O crime ocorreu no Centro de Colombo, na região metropolitana de Curitiba.

A auxiliar financeira Nicolly Pereira Ramos contou que o vizinho possui um gramado grande. Como não conseguem manter a gata presa em casa, é comum ela defecar na grama.

Nesta quarta, o idoso ficou bravo e matou a gata enfiando os espetos de uma vassoura de grama nela. Terminou de matá-la com golpes de madeira na cabeça. Segundo Nicolly, tudo foi presenciado e filmado por vizinhos e funcionários do mercado ao lado.

A família de Nicolly estava no trabalho, foi avisada pela equipe do mercado e chamou a PM. Segundo a tutora, o idoso negou tudo à polícia dizendo que estava no médico.

Fonte: RIC Mais