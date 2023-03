VÍDEO: Moradores quebram rua após boato sobre ouro e fazem ‘garimpo’

Uma obra pública foi invadida por moradores da região de Zaragoza, na Colômbia, após boatos de que no local havia ouro. A mobilização circulou nas redes sociais nesta quarta-feira (15).

Nas imagens (vídeo abaixo) é possível ver os moradores escavando o local com pás, baldes e carregando sacos. Segundo a mídia local, os moradores acreditam que, abaixo da rua, há uma mina enterrada por indígenas que moravam na região há anos. Não se sabe ao certo como o boato surgiu.

As autoridades locais afirmaram que não podem prosseguir com as obras até que os ‘garimpeiros’ deixem o local.

Não há confirmação de que os moradores encontraram ouro na região. Não é a primeira vez que a região sofre devastação e práticas ilegais em busca de ouro. As informações são do jornal espanhol Semana.