Adolescente de 14 anos morre afogado em Campo Mourão

Um final de sábado marcado por uma tragédia no lago do Parque das Torres, no jardim Cidade Nova, em Campo Mourão. O adolescente Jhonatham Enrike Reis de Moura, de 14 anos, brincava nas águas junto com alguns amigos quando acabou se afogando. Um dos amigos ainda tentou retirá-lo da água puxando pelos cabelos, mas não conseguiu.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu foram acionados e chegaram rapidamente ao local. Os mergulhadores agiram rápido, e cerca de 10 minutos após as buscas o adolescente foi retirado do lago.

Todos os esforços foram feitos com massagem cardíaca pelas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros, mas o adolecente não resistiu. “Foram 50 minutos de trabalho de reanimação, até que o médico do Samu declarou o óbito. Infelizmente, uma fatalidade”, disse o sargento Davi, do Corpo de Bombeiros.

O pai do menino teria chegado no local durante as buscas e se atirado na água para ajudar os bombeiros no resgate. O corpo foi encaminhado ao IML.

Fonte: Ta Sabendo – Fotos: João Silvestrin/Tasabendo.com