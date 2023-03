Foi Por Você – Produtos Naturais: Conheça o Vita Zen; para uma vida + zen

Deixe seu dia mais tranquilo e equilibrado de forma natural! O Vita Zen 500 mg 60 cápsulas é um produto a base de ervas naturais.

Vita Zen 60 Caps Anti Stress Natural – Perfeita Alquimia

Uma nutrição equilibrada tem um papel muito importante na qualidade de vida. Com o ritmo acelerado de muitas pessoas, às vezes, é muito difícil prestar atenção a todos os requisitos que o corpo precisa para estar saudável e forte. Neste sentido, os suplementos cumprem a função de complementar a alimentação e ajudam a obter as vitaminas, minerais, proteínas e outros componentes indispensáveis para o correto funcionamento do organismo.

*Este produto é um suplemento dietético, não é um medicamento.

Componente principal: ervas nuturais.

Tamanho da porção: 0.5g.

Porções por recipiente: 60.

Sem glúten e lactose.

Produto vegano.

Idade mínima recomendada: 18 anos.

Acompanha seus objetivos nutricionais.

Consumir junto com alimentos para facilitar sua assimilação.

Esse produto você encontra na Loja Foi Por Você Produtos Naturais. Estamos situados na Avenida Nilza de Oliveira Pipino, esquina abaixo da prefeitura.

“Venha nos fazer uma visita e conhecer melhor nossos produtos”.

Fazemos Delivery (que é a entrega à domicilio).

Entre em contato pelo telefone (44) 99921-9733 ou pelo Instagram @foiporvoce_pn

Venha viver com qualidade: com produtos naturais!

