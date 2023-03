Homem sobrevive após ser baleado, esfaqueado e obrigado a cavar a própria cova em Sarandi

Um homem de 25 anos, identificado como Michel Salomão Matozo Ferreira, foi baleado, esfaqueado e obrigado a cavar a própria cova na noite desta quinta-feira (16), em Sarandi. O rapaz só conseguiu sobreviver após se fingir de morto.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada e encontrou a vítima caída em um barranco gritando por socorro. O homem relatou que foi ameaçado e levado até o local por quatro homens armados com facas e revólver. Em seguida, ele foi esfaqueado na região do tórax e atingido por dois tiros nas costas.

Três dos suspeitos fugiram do local, enquanto o quarto homem enterrava a vítima. Neste momento, ele levantou, correu por alguns metros e pulou em um buraco para poder escapar dos criminosos. Durante as investigações, foram encontradas uma enxada e um par de chinelos ao lado da cova. Michel revelou o nome dos suspeitos à PM, mas eles ainda não foram presos

As equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e a vítima foi encaminhada ao Hospital Metropolitano, onde precisou ser entubada.

Fonte: Ric Mais