Prefeito de Cafelândia sofre acidente na PR 180

O prefeito da cidade de Cafelândia Celestino Kiara sofreu um acidente no final da tarde desta sexta-feira (17), na PR 180 entre as cidades de Cafelândia e Nova Aurora.

Segundo informações, ele seguia com familiares pela rodovia quando veio a capotar o veículo próximo a Cafelândia.

A mãe do prefeito ficou presa no veículo que parou com as rodas pra cima ao lado da rodovia, mas inicialmente estaria apenas com ferimentos moderados.

Uma equipe do SAMU de Nova Aurora esteve no local e prestou atendimento aos envolvidos.

Fonte: Portal Corbélia