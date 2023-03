Transforme seu futuro: Faça uma Pós-Graduação Presencial Unimeo

Com cursos inovadores e atualizados, você estará preparado para alcançar novos patamares em sua carreira. Não perca a oportunidade de se especializar e se destacar no mercado. Conheça nossos programas e escolha o seu futuro agora!

Os cursos presenciais oferecidos pela Faculdade Unimeo em Assis Chateaubriand são: Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Geografia, Gestão de Cooperativas, História, Matemática, Pedagogia, Psicologia, Sistema de Informação, Sistema para Internet e Segunda Licenciatura.

Referência na região em ensino superior há mais de 30 anos, a Unimeo conta com uma infraestrutura completa e com professores capacitados para formar o profissional do presente e do futuro. “Essa é a oportunidade que os ubiratanenses esperavam para estudar o curso dos sonhos.

Inscrições

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site da Faculdade ou agendar a prova do vestibular – sem custo – por meio do WhatsApp: (44) 9.9993-3213 (clique aqui).

.