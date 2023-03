Veja o Vídeo – Lamentável: Professora negra recebe de aluno uma esponja de aço ( Bombril) “como presente.”

Uma professora do Distrito Federal recebeu de um aluno do ensino médio uma esponja de aço. O aluno chegou na sala de aula no último dia 8 e disse ter trago um presente a professora em comemoração ao dia internacional da mulher, quando a professora abriu o suposto presente, se deparou com uma esponja de aço, a cena foi toda gravada por outros alunos da sala .

Em entrevista à TV Globo, a diretora do Centro de Ensino Médio 9 disse que solicitou ao aluno fazer um texto pedindo desculpas a professora e aos colegas. Os pais do estudante também foram avisados sobre o caso.

Segundo a direção, a escola não registrou boletim de ocorrência porque ainda vai ouvir a professora. A investigação será conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente de Taguatinga.

O Presidente do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO), Samuel Fernandes, se manifestou em nota.

“É lamentável episódio como esse contra professora em exercício da profissão dentro da sala de aula. Precisa ser apurado com o rigor da lei. É apenas mais um exemplo de como os professores são tratados em sala de aula, os professores precisam ser valorizados, os professores merecem respeito”, disse ele.

G1