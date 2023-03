Veja o Vídeo: “O brasileiro tem que ser estudado”; pedreiros encontram muro feito de baterias de carro

Viralizou nas redes sociais um vídeo (veja abaixo) de pedreiros encontrando baterias de carro dentro de um muro durante uma inspeção de terreno. Segundo o usuário do Tiktok julianofranco01, que publicou o vídeo, a peripécia aconteceu em Curitiba.

No vídeo, um dos homens está quebrando a parede e mostrando as baterias. “Olha com o que o cara fez o muro, carcaça de bateria”, Outro homem ressalta a engenhosidade do brasileiro, “só brasileiro para ter uma ideia dessa, o brasileiro tem que ser estudado”.

Em um segundo vídeo, um usuário pergunta se as baterias contaminaram o solo, porém, segundo o homem gravando, as baterias estavam vazias.