Carro com moradores de Ubiratã bate em ônibus em Campo Mourão

Três moradores de Ubiratã, que viajavam em um GM/Tracker, se envolveram em um grave acidente com um ônibus no início da noite desse sábado, em Campo Mourão. O acidiente ocorreu na rodovia BR-487, trecho urbano de Campo Mourão, quase em frente à lanchonete Tio Patinhas.

Duas mulheres e um homem estavam no veículo, que acabou atingido por um ônibus no momento em que acessou a rodovia para seguir sentido a Ubiratã. O coletivo seguia sentido a rodoviária de Campo Mourão e atingiu em cheio o automóvel.

Com o impacto, uma das rodas traseiras do carro chegou a ser arrancada. Apesar da gravidade do acidente nenhum dos ocupantes ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer o atendimento. O ônibus teve avarias na parte da frente e lateral, mas também nenhum passageiro se feriu.

Fonte: Tá Sabendo