Delegado de Maringá morre com tiro na cabeça em Foz do Iguaçu

O delegado da Polícia Civil da cidade de Maringá, Vanderson Gurgel Batista, 38 anos, morreu no início da noite deste domingo, ferido com um tiro na cabeça. O fato ocorreu no interior do Parque Nacional do Iguaçu (Foz do Iguaçu).

Batista foi encontrado inconsciente em um banheiro do Parque na tarde deste domingo. Policiais militares teriam escutado o disparo de arma de fogo e localizaram a vítima ferida no banheiro.

Socorristas do Siate de Foz do Iguaçu foram acionados e prestaram socorro. Em estado gravíssimo ele foi encaminhado para o Pronto Socorro do Hospital Municipal, onde acabou falecendo.

Uma pistola foi localizada no local do sinistro. A Polícia Civil vai apurar as circunstâncias do ocorrido e entre as hipóteses não estão descartados disparo acidental ou suicídio. A esposa do delegado, no entanto, descarta a possibilidade de suicídio.

Ela disse que o companheiro vivia o melhor momento da carreira. Vindo do Ceará, estava no comando da Delegacia da Mulher de Maringá, há cerca de três meses.