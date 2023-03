Outono no Paraná com expectativa de chuvas e temperaturas na média histórica

O Outono começa oficialmente às 18h24 desta segunda-feira (20) e a expectativa é ter uma estação com as características da época.

Conforme informado pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as chuvas e as temperaturas serão próximas as médias históricas.

Conforme explica o meteorologista Samuel Braun, o fenômeno La Niña que atuava no verão, perdeu força e neste momento há uma situação de neutralidade no Oceano Pacífico.

A expectativa para o Paraná e que tem chuvas e temperaturas próximo a média histórica para os três meses.

Haverá o ingressos de ondas de frio. Principalmente a partir do mês de maio, serão mais frequentes as mais intensas, até mesmo com possibilidade de geada em setores mais altos do Paraná.

Junho também será bem característico, com ondas de frio que podem atuar em boa parte do estado inclusive com formação de geada. Os nevoeiros também são uma das características da estação.

O meteorologista do Simepar também reforça que os ‘veranicos’ também podem ser registrados. Haverá períodos mais prolongados sem chuvas, muito frequentes no Norte do Paraná, Noroeste e Norte Pioneiro.