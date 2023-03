Foi revelado o histórico cartaz oficial da Copa do Mundo de Portugal

A FIFA apresentou esta terça-feira o cartaz oficial do Mundial Feminino, que vai ser realizado na Austrália e na Nova Zelândia de 20 de julho a 20 de agosto de 2023 e contou com uma presença inédita da Seleção Nacional de Portugal.

Três poderosas silhuetas femininas que, nas palavras do órgão regulador do futebol internacional, “simbolizam a criação de boas mudanças no esporte feminino”, estão no centro da imagem, que podemos conferir na 22Bet. A presença do troféu ao centro traz a tônica para a «excelência desportiva», num esforço contínuo de «elevar o jogo». A bola colorida ao fundo representa o esporte que une os anfitriões e o mundo inteiro: o futebol. As duas silhuetas de jogadores que ainda são visíveis, uma arremessando e a outra torcendo, representam atletismo, talento e zelo. Há outros nove cartazes oficiais com locais históricos, animais e temas culturais, um para cada uma das cidades-sede da competição.

Vale lembrar que Portugal disputará pela primeira vez uma Copa do Mundo e enfrentará os atuais bicampeões mundiais Estados Unidos, Holanda e Vietnã.

Fifa decide mudar formato do primeiro Mundial com 48 seleções, aumentando número de partidas. Dois primeiros de cada grupo e oito melhores terceiros vão para mata-mata com 32 times

A Fifa decidiu mudar o formato da Copa do Mundo de 2026, a primeira da história a ser disputada com 48 seleções: o torneio terá 12 grupos com quatro integrantes cada; os dois primeiros de cada chave e os oito melhores terceiros colocados avançam para a fase eliminatória. A partir daí, os 32 classificados se enfrentam em mata-mata até a final. Com a mudança, os times que chegarem até a semifinal do Mundial farão oito jogos, em vez dos históricos sete.

A decisão foi tomada pelo Conselho da Fifa – instância mais alta da entidade – reunido nesta quarta-feira em Kigali, capital de Ruanda. O país também será sede do Congresso da Fifa, na próxima quinta-feira, quando Gianni Infantino será reeleito para um novo mantado, até 2027.

Quando decidiu ampliar o número de seleções na Copa do Mundo para 48 seleções, a Fifa inicialmente planejou dividi-las em 16 grupos com três times cada. Os dois primeiros de cada chave se classificariam para um mata-mata (que também teria 32 seleções).

Não demorou para a Fifa perceber que o formato tinha dois problemas graves:

Com três times num grupo, aquele que somasse dois empates estaria automaticamente classificado, o que resultaria em estímulo ao jogo defensivo;

Com três times num grupo, a última rodada sempre teria um deles descansando, e permitiria aos dois em campo combinar um resultado.

Além disso, a Copa de 2022 ofereceu um novo argumento. A última rodada da fase de grupos do Mundial do Catar foi especialmente emocionante, com duelos decididos nos momentos finais e surpresas como a eliminação da Alemanha.

Ainda em Doha, no final do ano passado, a Fifa já admitiu que poderia promover a mudança no formato da Copa de 2026, para permitir a volta dos históricos grupos de quatro times.

Explosão no número de jogos

O formato com 16 grupos de três já havia feito aumentar o número de partidas na Copa do Mundo – de 64, no formato que se despediu em 2022. para 80 jogos, no formato que estrearia em 2026. A Fifa já havia até decidido como os distribuiria entre os três países-sede do próximo Mundial: 10 no México, 10 no Canadá e 60 nos Estados Unidos.

Com a mudança para os 12 grupos de quatro times, o número de jogos vai para 104. A Fifa e o Comitê Organizador da próxima Copa vão decidir em conjunto como e quando vão realocar as novas partidas.

A Fifa também decidiu que o período de preparação para o Mundial será maior do que em 2022 (quando foi de apenas sete dias), assim como o tempo de descanso após o fim do torneio. Somados o tempo de preparação, a própria Copa e a janela de descanso até o reinício das atividades, a Fifa planeja um período de 56 dias – o que seria semelhante ao dos mundiais de 2010, 2014 e 2018.