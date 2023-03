Caminhoneta com uma tonelada de drogas capota e PRF faz apreensão

Após uma intensa perseguição pela rodovia BR-272, entre Campo Mourão e Farol, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campo Mourão apreendeu uma caminhoneta roubada em Assis Chateaubriand, carregada com uma tonelada de maconha. A apreensão ocorreu após o traficante perder o controle da direção, bater em um barranco e tombar o veiculo.

A ocorrência foi registrada por volta das 10 horas de ontem, no município de Farol. A equipe se encontrava em ronda de combate ao crime e fiscalização em geral, quando visualizou o veículo Chevrolet/S10 Ltz Dd2, transitando em alta velocidade.

O motorista fazia ultrapassagens em locais proibidos (faixa continua) e ao perceber que a PRF faria a abordagem, ele empreendeu fuga em alta velocidade na via, com manobras perigosas, no intuito de “fechar” ou jogar a viatura policial para fora da pista.

O homem passou a transitar na contramão de direção e pelo acostamento, realizando ultrapassagens forçadas, inclusive jogando outro veículo que vinha no sentido contrário para o acostamento.

Um dos policiais atirou em um dos pneus da caminhonete, mas ainda assim o veículo continuou a realizar manobras arriscadas e em alta velocidade, transitando sempre pela contramão de direção, porém logo na sequência o motorista perdeu o controle derrapando, colidindo contra um barranco e tombando.

O condutor correu para o meio de uma mata e não foi localizado pelos policiais. Os policiais constataram que a caminhoneta estava carregada de drogas e que a mesma havia sido furtada em Assis Chateubriand.

Os tabletes da droga foram pesados, totalizando 1.060 Kg de maconha. O veículo e os entorpecentes foram encaminhados para a delegacia de Campo Mourão.

Com informações e fotos: Assessoria de Comunicação PRF