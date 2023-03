Dois homens são presos pela PRF na BR 369 com carreta roubada em Goiás

Dois homens foram detidos na noite dessa segunda-feira, 20, na BR-369, com uma carreta com registro de furto em Goiás. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina a diversos veículos em frente ao Posto da PRF, em Campo Mourão.

No Volvo/FH 440 6X2T, foram abordados L.R.B. e W.M.P, os quais informaram que seguiam de Londrina para Toledo a fim de realizarem um carregamento de soja em uma fazenda.

No entanto, houve contradição dos dois sobre o destino do carregamento de soja. Um deles disse que a entrega seria no município de Balsa Nova, enquanto o outro declarou que o destino seria Guarapuava.

Diante das contradições apresentadas e o nervosismo da dupla, a equipe da PRF constatou adulteração nos sinais de identificação do veículo. Em averiguação a outros sinais identificadores do veículo foi possível chegar ao veículo original, com registro de roubo/furto em 10 de fevereiro de 2011 no município de Goiânia/GO.

A carreta e seus ocupantes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão para fins de realização dos procedimentos legais cabíveis.

Com informações e foto: Assessoria de Comunicação/PRF