Trabalhador morre soterrado após deslizamento de terra em Umuarama

Dirceu Donizete de Souza, de 54 anos, morreu soterrado na tarde desta terça-feira (21), enquanto trabalhava na abertura para tubulação de esgoto em um novo condomínio próximo à Estrada Velha para Lovat, na zona Rural de Umuarama.

Trabalhadores que estavam no local disseram que Dirceu havia acabado de instalar um dos tubos e estava retornando ao buraco recém aberto para pegar um objeto que havia deixado para trás. Nesse momento, outro funcionário gritou ao perceber que o terreno estava cedendo e a vítima tentou fugir, porém não conseguiu sair a tempo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele permaneceu por aproximadamente 15 ou 20 minutos com todo o corpo soterrado

Outras pessoas que estavam no local acionaram as autoridades e tentaram da forma que conseguiram retirar a terra de cima do homem até a chegada das equipes de socorro..

Com a chegada dos profissionais o homem ainda estava com vida e respirando, porém enquanto eles ainda trabalhavam na retirada da terra a vítima veio a óbito.

Estiveram na ocorrência, o Corpo de Bombeiros com equipes de resgate, ambulâncias do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) , duas ambulâncias do Samu. O Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama foi acionado ao local para realizar a remoção e encaminhamento do corpo.

Com informações do obemdito