Operação entre Polícias Civil e Militar prende parte de quadrilha que assaltou fazenda em Mamborê

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (22) em conjunto com a Polícia Militar (PM) uma operação contra três suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha responsável por um roubo a uma propriedade rural em Mamborê. A ação aconteceu em cumprimento a três mandados de buscas e prisão em residências localizadas nas cidades de Mamborê, Goioerê, Santa Helena e na cadeia II de Campo Mourão. Três homens foram presos na ação. A operação teve origem em decorrência de investigações de um roubo ocorrido na comunidade Guarani, pertencente a Mamborê, no dia 9 de agosto de 2022. De acordo com a polícia, no roubo, a uma família de produtores rurais foi mantida refém por seis bandidos, que agiram violentamente. Eles estavam armados. Levaram da casa veículos, objetos de valores e defensivos agrícolas.

“As buscas e prisão ocorreram após intensas investigações no qual se descobriu que um ex-empregado da fazenda, que estava preso, enviou informações para que parceiros, que estavam soltos, realizassem o roubo, informando que havia objetos de valor na residência. Contou com o apoio de um irmão deste ex-empregado que repassou mais informações para garantir a empreitada criminosa”, informou a Polícia Militar.

Os trabalhos de investigações resultaram em três mandados de prisão e três buscas domiciliares. Os alvos da prisão e busca foram na cadeia II de Campo Mourão, no patrimônio Guarani, na cidade de Mamborê, em Goioerê e Santa Helena. Os três indivíduos presos permanecem à disposição da Justiça.

O delegado de Mamborê, Anderson Sérgio Romão, que coordenou a operação, informou que a Polícia Civil de Mamborê vai continuar com as investigações para chegar aos demais envolvidos na ação criminosa. “Vamos trabalhar sem medir esforços para retirar do convívio social aquelas pessoas que representam um risco para a sociedade e os crimes ocorridos não ficarão impunes e serão devidamente investigados”, afirmou.

Romão destacou que a população pode contribuir com a polícia repassando informações para auxiliar nos trabalhos policiais na identificação e prisão de criminosos. As denúncias podem ser repassadas pelos números (44) 33568-1341 ou 9.9832-1618. “O sigilo e o anonimato são garantidos”, ressaltou.