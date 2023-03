Polícia Militar apreende 49 caixas de vinho em veículo na BR 369

A equipe RPA de Corbélia, enquanto deslocava para assumir serviço se deparou com um veículo na BR 369 que chamou atenção por ter um pano de cor preta cobrindo os bancos traseiros, sendo que devido essa suspeita optaram pela abordagem ao veículo, contando com apoio da viatura da cidade de Anahy.

Foi constatado que no interior do veículo haviam 49 caixas de vinho oriundos da Argentina que estava indo com destino a cidade de Maringá.

Diante da situação o veículo, a mercadoria e o proprietário foram encaminhamos para a sede da 3ª Cia para confecção do boletim de ocorrência e a mercadoria, juntamente com veículo foi encaminhado à receita federal de cascavel.

A ação rápida e eficiente dos agentes foi fundamental para garantir que a mercadoria fosse apreendida e encaminhada às autoridades competentes para as devidas providências.