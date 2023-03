Bandidos rendem casal e roubam armas e munições em Iretama

Um casal morador no distrito Água de Jurema, em Iretama, viveu momento de terror nas mãos de bandidos na noite dessa quarta-feira, 22. O homem estava deitado no sofá e mulher na cozinha, quando a porta foi arrebentada pelos criminosos.

Os dois foram rendidos e ameaçados com um revólver cromado. Na sequência foram jogados ao chão com o rosto para baixo e, a todo momento, os bandidos perguntavam pelas armas e ameaçavam de morte caso não fossem entregues.

No quarto eles acharam o cofre e, sob ameaça, tiveram que revelar a senha. Do local foram roubados um revólver calibre 38 Taurus, com capacidade de oito tiros; uma espingarda calibre 20; 500 munições calibre 38; 100 munições calibre 20; 4 mil espoletas para recarga e dois carregadores de rifle calibre .22.

Também foi levado um celular motorola Moto G, e um celular Sansung. Um vizinho da casa ao lado foi rendido ao sair para ver o que estava acontecendo, sendo também ameaçado de morte caso olhasse para eles.

Os bandidos ainda efetuaram um disparo de arma de fogo durante a ação. Na rua foram encontradas nove munições calibre 38 e uma munição calibre 32, que foram apreendidas e encaminhadas à delegacia.