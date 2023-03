Equipamento que trava cartões em caixa eletrônico foi encontrado em agência bancária de Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada e entrou em contato com o responsável por uma agência bancária da cidade após denuncia de um equipamento que estaria travando os cartões no caixa eletrônico.

O gerente da agência bancária informou que um dos funcionários do banco encontrou uma peça que foi colocada no caixa eletrônico a qual fazia com que os cartões que fossem inseridos nele, ficassem travados.

Também foi entregue na agência por um cliente não identificado, um papel que simula os documentos impressos pelo caixa eletrônico, onde constava um número falso de Serviço de Atendimento ao Consumidor.

Em contato com o responsável pela parte técnica da agência, foi informado que as gravações do circuito interno de monitoramento ficam salvas por 90 dias.

Os materiais foram apreendidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil.

11º BPM