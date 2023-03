Morre criança vítima de acidente na BR 369 próximo a Piquirivaí

Morreu nesta quinta-feira (23), em um hospital em Maringá, o menino identificado por Miguel, de 5 anos, que na tarde de domingo, viajava em um carro que acabou batendo violentamente contra um caminhão na BR-369, quase em frente ao distrito de Piquirivaí.

O pai dele, André Luiz Gasparoto Soprezo, 38 anos, motorista do GM/Prisma, morreu no local. O menino havia sido socorrido pelo SAMU Aéreo e encaminhado ao hospital em Maringá, mas acabou falecendo.

Chovia muito no momento do acidente e o condutor do veículo acabou perdendo o controle da condução, aquaplanando sobre a via e colidindo frontalmente com o caminhão.

O motorista do caminhão, que mora em Campo Mourão, relatou que o motorista vinha em alta velocidade e rodou na pista escorregadia, batendo de frente com seu caminhão.

Outros dois rapazes e uma moça que estavam no carro ficaram feridos. A família estaria retornando de Foz do Iguaçu para Cianorte, onde mora.

Fonte: Tá Sabendo