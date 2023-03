Quatro prefeituras da região estão com processos abertos para vagas no emprego público

Para quem busca uma oportunidade no emprego público, as prefeituras de Juranda, Farol, Terra Boa e Moreira Sales, estão com Processos Seletivos Simplificados (PSS) abertos com a oferta de vagas em diversos cargos.

Juranda

A prefeitura de Juranda abriu inscrições para processo seletivo com 18 vagas para 21 cargos. As inscrições prosseguem até o dia 31 deste mês. Para o candidato se inscrever deve imprimir e preencher o formulário que pode ser acessado pelo site: www.juranda.pr.gov.br. Os salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 12,5 mil.

Os caros são para Advogado (1); Agente administrativo (Cadastra de Reserva -CR); Cuidador Social (1); Psicólogo (1); Treinador Esportivo (CR); Professor (CR); Borracheiro (1); Coveiro (CR); Encarregado de Obras (CR); Engenheiro Civil (1); Pedreiro (1); Atendente de Farmácia (1); Dentista (1); Enfermeiro (2); Farmacêutico (CR); Fisioterapeuta (CR); Fonoaudiólogo (1); Médico 20h (2); Médico 40h (2); Nutricionista (CR); e Técnico em Enfermagem (3).

EDITAL Nº 026-2023 – ABERTURA PSS 1-2023

EDITAL Nº 026-2023 – ANEXO I

EDITAL Nº 026-2023 – ANEXO II

EDITAL Nº 026-2023 – RETIFICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Farol

Já em Farol, o concurso público é para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. De acordo com o edital, serão preenchidas 14 vagas além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os cargos de Agente de Combate a Endemias; Agente de Vigilância Sanitária; Assistente Administrativo; Contador; Coveiro; Cozinheiro; Eletricista Predial (1); Enfermeiro (1); Engenheiro Civil; Farmacêutico; Fiscal Municipal; Fisioterapeuta (1); Fonoaudiólogo (1); Inseminador Artificial; Instrutor de Inglês; Lavador/Lubrificador; Médico (1); Médico Ginecologista (1); Médico Pediatra (1); Médico Veterinário; Motorista (1); Nutricionista (1); Odontólogo; Operador de Máquinas Pesadas II (1); Pedreiro (1); Professor; Psicólogo (1); Servente Geral (1) e Técnico de Enfermagem (1).

Os salários variam de R$ 1.270,18 a R$ 12.670,25 ao mês, com cargas horárias de 20 a 40 horas semanais. Para concorrer, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida, registro no respectivo conselho de classe, idade mínima de 18 anos, CNH na categoria “C” ou “D”, dentre outros requisitos que constam no edital.

As inscrições podem ser feitas do 28 deste mês a 26 de abril de 2023, exclusivamente pelo site https://www.maranathaassessoria.com.br/. A taxa varia de R$ 50,00 a R$ 100,00. O concurso será composto por prova objetiva prevista para ser realizada no dia 21 de maio. Também haverá prova prática para alguns cargos. Está prevista para ser realizada no dia 18 de junho. O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e conhecimentos específicos. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Moreira Sales

Em Moreira Sales, a prefeitura abriu PSS para 6 vagas na área da Saúde, mais 7 para cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira (24), às 11h30, no Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente, localizado na Avenida Serafim Paulique, em frente a antiga Escola Logos. Os salários variam de R$ 1,3 mil a R$ 4,8 mil. As vagas são para: Agente Universitário Fonoaudiólogo (1); Agente Universitário Enfermeiro (2); Agente Universitário Fisioterapeuta (1); Agente Universitário Farmacêutico (1); Agente de Serviços da Saúde (1).

Terra Boa

Por fim, a prefeitura de Terra Boa abriu inscrições para processo seletivo para formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico em Enfermagem, De acordo com o edital, podem concorrer candidatos com ensino médio completo com habilitação em nível de técnico em Enfermagem e inscrição no Órgão de Classe.

O salário, em caso de contratação, é de R$ 1.864,60 para jornada de 40 horas semanais de trabalho.

Os interessados podem se inscrever presencialmente até o dia 28 deste mês, das 8h30 às 11h30, no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura do Município, localizado na Rua Presidente Tancredo de Almeida Neves, 240, Centro.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova de títulos referente à escolaridade, aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço. O processo terá validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

