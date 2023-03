Homem joga gasolina e põe fogo em moto da ex-namorada em Goioerê

Um rapaz jogou gasolina e colocou fogo em uma Honda Biz, que pertence a sua ex-namorada, no início da noite de sábado (25), na Rua Presidente Castelo Branco, no centro de Goioerê. O fato ocorreu, por não aceitar o fim do relacionamento.

A Policia Militar foi acionada e no local, a mulher contou aos policiais que o ex-namorado chegou a pé no local em que ela estava e, sem dizer nada, derrubou a motocicleta dela e passou a desferir chutes, a fim de danificar a sua moto Honda Biz 125. A namorada tentou impedir a ação, mas sem êxito.

Logo em seguida o rapaz saiu do local e retornou minutos depois, com um galão de gasolina. Ele jogou o combustível na moto e ateou fogo, deixando o local em seguida. Vizinhos apagaram as chamas usando extintores de incêndio.

A mulher contou que encerrou o relacionamento com o rapaz há cerca de três meses, mas ele não aceita a separação e desde então ele vem fazendo ameaças a ela. A equipe da PM realizou diligências, inclusive indo até a casa do rapaz, mas ele não foi localizado

Com informações do Goionews.