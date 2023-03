Imprensa em Luto: Morre Jairo Tomazelli do site Cidade Portal de Goioerê

A imprensa da região está em luto com a morte do proprietário do site Cidade Portal, Jairo Tomazelli, da cidade de Goioerê.

Tomazelli faleceu na manhã deste domingo (26), vítima de um infarto fulminante. Ele estava em sua residência, na Avenida Amazonas, no Jardim Lindoia. A família informou que o velório terá inicio a partir das 20 horas no Memorial Prestar. O sepultamento está previsto para acontecer na segunda, 27, às 13:30 horas.

A família enlutada as condolências da equipe do Portal de Noticias Ubiratã Online.