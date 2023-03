60 mil alevinos são soltos no Rio Piquiri em Nova Aurora

Uma pescaria esportiva no Lago de Itaipu, fez com que um grupo de amigos sonhasse em participar da mesma atividade, mas no Rio Piquiri, em Nova Aurora, município onde moram.

Só que para isso acontecer, seria preciso um esforço que levaria muito tempo para o sonho se tornar realidade. Há cinco anos eles começaram a promover soltura de alevinos no Rio Piquiri, pensando no repovoamento aquático. Além disso, o grupo que se tornou uma associação de pescadores, também se engajou em limpar minas e reflorestar as margens do rio.

Nesta edição 40 mil piaparas e 20 mil pacus foram soltos. A ação aconteceu embaixo da ponte que liga Nova Aurora e Quarto Centenário. Os peixes foram transportados em tanques. Vieram de um projeto de multiplicação de peixes de Foz do Iguaçu.

Quando o caminhão chegou, estava tudo pronto para que os peixinhos descessem o mais rápido possível para o rio. A rampa protegida por uma lona resistente recebia água bombeada do próprio rio, de baixo para cima, e muitas pessoas ajudavam a segurar, garantindo a fluidez da soltura. E durante a execução da tarefa, a festa é garantida, principalmente pelas crianças, que se encantam ao ver os pequenos peixinhos descer.

A soltura de peixes acontece na mesma semana em que é comemorado o Dia da Água, então para as famílias é uma oportunidade de colocar em prática, o que se aprende na teoria.

O dia colaborou com a ação em prol do meio ambiente. Segundo os especialistas que acompanha da soltura, esta coloração da água do Rio Piquiri é ideal para que as piaparas se escondam de predadores, além disso esse é um período do ano propício para a sobrevivência da espécie por que há muito alimento no rio.

A associação de pescadores Nova Pesca precisou de licenciamento ambiental para realizar a atividade. O repovoamento precisa seguir as características do próprio rio, como explica o superintendente da pesca do paraná, que acompanhou a ação.

Há 6 anos enquanto os amigos pescadores pescavam nasceu uma ideia. Que foi abraçada pela comunidade de Nova Aurora e que tem despertado ano a ano a consciência ambiental de toda a comunidade. Para que aconteça uma pesca esportiva semelhante a que experimentaram no Lago de Itaipu, eles sabem que leva tempo, e também é preciso continuar plantando boas ações em prol do rio, seu entorno e a vida aquática dele.