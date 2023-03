Idoso é assassinado a tiros em propriedade rural em Campina da Lagoa

Na tarde desta segunda-feira, 27 de março, um crime brutal foi registrado em Campina da Lagoa, o senhor Raimundo Silvano da Silva foi vítima de disparos de arma de fogo em uma propriedade rural as margens da Rodovia Vassilio Boiko, PR-239.

De acordo com as primeiras informações, a esposa o encontrou caído sem vida em um pasto dentro da propriedade. A Polícia foi acionada e compareceu no local o isolando até a chegada da Polícia Cientifica e do Instituto Médico Legal – IML.

Policiais civis e militares estão em diligências a procura de pistas que levem a autoria do crime.

Fonte: Portal O Vale