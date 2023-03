Diretor de colégio realiza parto de aluna dentro de banheiro em Ubiratã

O diretor do Colégio Estadual Carlos Gomes de Ubiratã, professor Claudio Roberto Lopes Zen teve uma nova experiência na manhã desta quarta-feira (29), ao realizar o parto de uma aluna nas dependências da instituição de ensino. Ele contou com a colaboração de outras funcionárias e alunas do colégio.

Informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online dão conta de que durante o intervalo das aulas no período da manhã uma aluna do 2º ano do ensino médio, de 16 anos, estaria passando mal no banheiro do colégio. O diretor foi avisado por uma das zeladoras e de imediato se deslocou ao sanitário feminino. “Corri para o banheiro e fui comunicado que ela estava em trabalho de parto. No momento perguntei se a família dela sabia e ela me disse que ninguém sabia da gravidez”, comentou Zen.

Claudio informou, que com ajuda de outras pessoas, deitou a menina e observou que a criança já estava nascendo. “Foi muito rápido, com duas ou três contrações a criança nasceu, uma menina linda, perfeitinha. Já nasceu chorando”, destacou. A menina nasceu com 3 quilos.

Ele que atua há mais de trinta anos na rede pública de ensino conta que nunca viu nada parecido. “Já vi muita coisa nesse anos, desde brigas, e outras coisas tristes. Mas uma coisa boa dessas, eu nunca tinha vivido”, finalizou Zen.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém ao chegarem ao colégio a criança já havia nascido. A adolescente informou que ela e o namorado não tinham certeza da gravidez por isso não realizou nenhum tipo de exame pré-natal e não comunicaram ninguém. Ambas passam bem.

Redação: Ubiratã Online

