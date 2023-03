Dona de casa volta de viagem e encontra três pessoas mortas no quarto

Uma dona de casa teve uma surpresa desagradável ao voltar de uma viagem para a sua residência, em São João Del Rei (MG), a mulher encontrou três mortos em um dos quartos, na madrugada desta segunda-feira (27).

Conforme a Polícia Militar (PM), quando entrou na residência, a moradora viu uma poça de sangue saindo pelo porta do quarto. Desesperada com a situação, foi para a rua e pediu ajuda a um motocilista que passava no local.

O homem arrombou a porta do quarto e encontrou os mortos no chão, então a mulher acionou a PM. Os corpos foram identificados como: uma mulher de 28 anos; um homem de 34 e um adolescente de 16.

Segundo a polícia, as vítimas morreram com disparos de armas de fogo. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Fonte: RicMais