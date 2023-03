Filho mantém corpo da mãe mumificado por 13 anos em sofá

Um filho que não soube lidar com a morte da mãe, tirou o corpo dela do túmulo e fez o processo de mumificação. Ele manteve o corpo por 13 anos no sofá de casa, mas foi descoberto e preso. O caso foi registrado em fevereiro deste ano na Polônia.

A descoberta aconteceu depois que o cunhado do homem de 76 anos decidiu visitá-lo. As autoridades encontraram o cadáver mumificado deitado em um sofá em cima de uma pilha de jornais datados de 2009.

Embora a descoberta inicial tenha sido feita em fevereiro, a notícia só foi divulgada agora após o filho ser acusado oficialmente de profanação de cadáver. O corpo da mãe será enterrado novamente.

Com informações do Daily Mail.