Quatro são encaminhados para a delegacia em Ubiratã após serem flagrados consumindo drogas

Um rapaz de 18 anos e três adolescentes foram encaminhados pela Polícia Militar de Ubiratã, por posse de drogas para consumo.

Com eles os policiais encontraram porções de maconha e skunk. O maior e dois adolescentes confirmaram que faziam uso de entorpecentes no momento da abordagem, que ocorreu nas imediações do banheiro da praça Pio XII.

A PM estava em patrulhamento quando percebeu um grupo de jovens. Como o local é alvo de denúncias de uso e tráfico de drogas, os policiais optaram pela abordagem. Com a aproximação o maior de idade jogou um objeto, sendo que posteriormente foi constatado que dentro havia skunk (12 gramas). Outro jovem também dispensou um cigarro de maconha.

Os policiais apreenderam o entorpecente e encaminharam os jovens para a delegacia. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso. Os responsáveis pelos adolescentes também estiveram na delegacia posteriormente.

Com informações do 11º BPM