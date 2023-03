Ventos fortes derrubam telhado de igreja em Formosa do Oeste

Uma forte chuva, com ventos, passou por Formosa do Oeste, na tarde desta quarta-feira, 29 de março, assustou moradores e causou grandes prejuízos.

Na comunidade do Guaporé, interior do município, toda a cobertura da igreja foi derruba. Foi um grande susto para os moradores no local e ao mesmo tempo uma preocupação por conta da força do vento.

Em outra localidade, sendo em frente a Metalflor, trecho Formosa do Oeste a Jesuítas, a uma carreta tombou, sendo que a suspeita foi a força do vento na hora do fato. Um lado da rodovia ficou interditado.

Fonte: Goionews