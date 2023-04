Assista: Vídeo mostra perseguição policial após jovem ser assassinado com 15 tiros em Moreira Sales

Um jovem de 24 anos foi brutalmente assassinado com pelo menos 15 tiros de pistola, na cidade de Moreira Sales. Foi o segundo homicídio do ano na cidade. Elivelton Rafael Ferreira dos Santos de 24 anos conhecido pelo apelido de “Rato”, foi executado na Rua Dona Maria Ferreira da Cruz, área central da cidade, por volta das 16h30 dessa quinta-feira (30). (Assista a perseguição no vídeo abaixo)

O crime aconteceu na frente de uma construção ao lado do posto do Tatu, quando duas pessoas se aproximaram em uma motocicleta e efetuaram mais de 20 disparos em direção a Rato, que foi atingido por pelo menos 15 deles e morreu no local.

Quando a equipe da Saúde do município e o Samu chegaram nada mais podia ser feito, apenas confirmaram o óbito para que o corpo fosse encaminhado em seguida ao IML de Campo Mourão.

A Polícia Militar chegou a perseguir os acusados, mas eles conseguiram fugir, abandonando a moto e entrando em meio a uma mata fechada. O crime será investigado pela Polícia Civil de Goioerê.

Informações: Goionews/Tá Sabendo

.