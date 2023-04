Ex-namorado da neta: Polícia procura suspeito de homicídio de idoso em Campina da Lagoa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou a imagem de um homem, de 18 anos, suspeito do homicídio de Raimundo Silvano da Silva, de 75, ocorrido na segunda-feira (27), em uma propriedade rural, em Campina da Lagoa.

O delegado Pablo Amorim explica que o suspeito do crime é ex-namorado da neta de Raimundo e teria prometido matar o avô caso a menina não reatasse o namoro. As investigações continuam a fim de esclarecer por completo o fato.

O mandado de prisão preventiva foi expedido e deferido, mas o indivíduo encontra-se foragido.

CRIME

Na ocasião do fato, a vítima foi enganada com a informação que um boi estava preso no arame. Quando chegou no local, foi atingida por disparos de arma de fogo na região do tórax e morreu no local.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (44) 3542-1290, diretamente à equipe de investigação. (Fonte: PCPR).