Mulher é presa por assassinar marido a tiros no Paraná. Amante seria comparsa

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu uma mulher pelo homicídio de Andrei Kruger Fajardo, 26 anos. A suspeita era companheira da vítima. A ação aconteceu simultaneamente nos bairros Hauer e Cajuru, em Curitiba e em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, na quinta-feira (30), em Curitiba.

Durante a ação, os policiais civis ainda apreenderam duas armas de fogo e prenderam outras duas pessoas suspeitas de envolvimento no caso.

O crime aconteceu no dia 16 de janeiro deste ano, no bairro Boqueirão, em Curitiba. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em frente à residência onde morava.

Em um primeiro momento, a esposa de Andrei afirmou que ele havia esquecido a carteira no carro dela e pediu para que retornasse buscar. Ao chegar no local, foi abordado por um homem que efetuou os disparos.

Após investigações, a PCPR apurou que o caso não seria um latrocínio, mas sim, um homicídio. De acordo com as investigações, a motivação está ligada a um processo de separação entre a vítima e a esposa.

“O casal estava reatando o relacionamento e, durante o período separado, a mulher se relacionou com um amigo do casal, que não queria que eles reatassem o relacionamento. A investigação aponta que o crime foi planejado por ambos dias antes do ocorrido”, explica o delegado da PCPR Thiago Teixeira.

A PCPR apurou ainda que antes do crime, o casal havia saído para jantar e a suspeita repassava as informações a um terceiro suspeito. A vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo. Os três envolvidos no crime foram identificados e podem responder por homicídio qualificado.

Fonte: Polícia Civil