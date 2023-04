Quase 10 mil homens são presos em um mês por violência contra a mulher no Brasil

A Operação Átria, a maior ação já realizada para combater a violência contra a mulher, resultou na prisão de quase 10 mil homens em todo o país. A operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mobilizou as forças policiais das secretarias de segurança pública de todos os Estados e do Distrito Federal no mês de março.

Foram apuradas 17.480 denúncias de violência, 6.702 prisões em flagrante, 2.639 mandados de prisão cumpridos e 37.965 pedidos de medidas protetivas de urgência atendidos.

O Ministério da Justiça investiu mais de R$ 1 milhão no pagamento de diárias aos policiais que atuaram na operação em ações fora das cidades de origem, o que possibilitou ampliar o alcance das ações até cidades menores.