Jovem é presa por manter recém-nascido morto em caixa durante três dias no Paraná

Uma jovem, de 25 anos, foi presa na segunda feira (3), pelo crime de ocultação de cadáver, em Loanda, no Norte do Paraná. Segundo a polícia, ela deu à luz na madrugada de sábado (1º) e manteve o recém-nascido morto em uma caixa desde então.

A situação só veio à tona quando a mãe deu entrada no hospital de Loanda relatando dores abdominais e com o corpo do bebê enrolado em um saco plástico. De acordo com o delegado-chefe da comarca de Loanda, Renato Fernandes, ela não procurou atendimento ou avisou aos familiares sobre o nascimento.

“Há relatos que ela teria deixado o bebê morto em uma caixa e saído no sábado à noite para jantar e no domingo para almoçar com familiares. Ela disse que sabia estar grávida desde o sexto mês da gestação. Vamos aguardar o laudo do Instituto Médico Legal (IML) para saber se a criança chegou a respirar ou nasceu morta. Assim saberemos se trata-se de um crime de infanticídio ou aborto”, enfatizou o.delegado Renato Fernandes.

O corpo foi encaminhado à Polícia Científica de Paranavaí para determinar a causa da morte. A mulher teve a prisão decretada, mas pagou fiança e foi liberada. O caso continuará sendo investigado e ela pode responder pelos crimes de ocultação de cadáver e infanticídio e poderá pegar até 9 anos de prisão.

A mãe do recém-nascido teria contatado o possível pai do bebê e pediu a ele que não revelasse sobre a gestação, pois havia a possibilidade de outro homem ser o pai. “Os pais dela só souberam da gravidez na segunda, 3, quando esse suposto pai entrou em contato dizendo que a mãe mantinha o corpo do bebê dentro dessa caixa. Eles ficaram em estado de desespero”, relata o delegado.