Policia Militar é acionada após rapaz ameaçar de morte mãe e avó em Ubiratã

Uma mulher acionou a Policia Militar de Ubiratã, para noticiar que sofreu ameaças de morte do próprio filho, um rapaz de 19 anos. Segundo ela, a mãe dela (avó do acusado) também foi ameaçada de morte.

A mulher informou que o filho é dependente químico e constantemente apresenta quadro agressivo. Ela disse que já buscou auxílio para interná-lo, porém ele não aceita. A mulher informou ainda que tem um filho pequeno que sofre de problemas de saúde e que ele fica muito abalado com as constantes crises de agressividade do irmão.



Ela disse que irá procurar os meios necessários para obter medida protetiva em relação ao filho, pois teme pela sua vida e dos

demais que moram na residência.

Fonte: 11º BPM