Duas pessoas morrem e três ficam feridas em grave acidente na BR 369

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um grave acidente na BR 369 próximo a Cascavel, na manhã desta quinta-feira (06).

Segundo informações repassadas ao Portal de Noticias Ubiratã Online, a batida frontal envolveu um Palio e um Golf no quilômetro 522 da rodovia. O Palio seguia sentido a Cascavel e o Golf trafegava em direção a Corbélia. No Golf estava apenas o condutor que não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como sendo Edinho Monteiro da Silva, a princípio com 26 anos.

No Pálio, viajavam quatro pessoas, o motorista Luiz Valdivieso de 53 anos, que não resistiu aos ferimentos, entrando em óbito e outras três pessoas que ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas a hospitais por socorristas e médico do Siate, além de profissionais do Samu. Uma passageira de 27 anos que estava no banco da frente sofreu fraturas nas pernas, ferimentos na cabeça, contusões no tórax e abdômen, além de suspeita de fratura em costelas. Um passageiro de 34 anos teve fratura de fêmur. Também foi atendido um outro rapaz com ferimentos graves. Os dois homens estavam no banco traseiro e não estavam de cinto de segurança e um deles foi projetado para fora do veículo.

O tenente do Corpo de Bombeiros Lucas Delai, explicou que no local geralmente acontecem acidentes graves e que uma das vítimas foi ejetada do carro e outra estava presa no banco traseiro.

O inspetor Salgueiro da PRF (Polícia Rodoviária Federal) falou sobre a cinemática do acidente. Ele informou que a batida frontal aconteceu em um trecho de curva, sinalizado com faixa dupla, contínua e amarela. “Dirigia em altíssima velocidade, de acordo com testemunhas, fazendo manobras de ultrapassagens e aqui no quilômetro 522 ele acabou invadindo a contramão de direção e colidindo frontalmente com o Pálio”, relatou.

Com a força do impacto, os automóveis ficaram destruídos e os militares do Corpo de Bombeiros precisaram cortar as portas do Palio, utilizando diversos equipamentos para retirar as vítimas que estavam encarceradas nos veículos.

Equipes da PRF (Polícia Rodoviária Federal), ABTR (Auto Bomba Tanque e Resgate), duas ambulâncias do Siate e uma do Samu, Oficial de Área e médico do Siate atenderam a ocorrência.

Os corpos dos condutores dos veículos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel.