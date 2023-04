Idoso morre atropelado em Nova Aurora

Um homem de 61 anos de idade foi vítima fatal de atropelamento na noite deste domingo (09). O fato ocorreu na rodovia PR-180, no município de Nova Aurora.

Segundo as informações repassadas pela 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor de uma caminhonete Toyota Hilux trafegava pela rodovia no sentido de Nova Aurora a Cafelândia, quando no km 270, acabou atingindo o pedestre, que estava sobre a pista de rolamento.

Não há mais informações sobre as circunstâncias do acidente. Com o impacto o idoso morreu na hora.

O corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao IML da cidade de Toledo.