Mulher procura a PM após o filho ser agredido pelo pai em Ubiratã

Uma mulher procurou a Polícia Militar para informar que seu filho havia sido agredido pelo pai.

Ela é separada do homem e compartilha a guarda da criança.

O menino teria dito a ela que na sexta-feira, ao se recusar a ir no sítio com seu pai, recebeu tapas no rosto e teve sangramento no nariz. A criança ainda teria dito que nem a avó, uma tia e a madrasta intervieram na agressão.

Fonte: 11º BPM