Dono de Bar entra em luta corporal com bandido ao perceber que seria assaltado em Ubiratã

Um homem procurou a Policia Militar de Ubiratã para relatar que havia sido vítima de roubo em seu estabelecimento comercial

(bar) localizado na Rua Ernesto Novais de Souza.

Ele disse que um pouco antes de fechar o bar, por volta das 21h30, um indivíduo chegou e pediu para usar o banheiro. Após isso ficou no local fazendo o uso de celular. Assim que fechou o bar, ele percebeu que o indivíduo ficou em frente ao bar e suspeitou dele. Logo depois, ele percebeu dois homens chegarem em uma motocicleta de cor vermelha e conversaram com o primeiro suspeito. Na sequência, dois saíram com a motocicleta e o terceiro ficou escondido atrás do carro da vítima.

Com receio, ele passou a observar se o indivíduo ainda estava no local, sendo que neste momento o suspeito empurrou a porta do bar e conseguiu entrar.

A vítima entrou em luta corporal e sofreu escoriações nas costelas, braço e pernas.

Ainda segundo a vítima, um homem teria entrado no local com a intenção de ajudar, porém fazia parte do grupo. Do local foram levados R$ 1.030,00. Esse mesmo indivíduo disse que não era para a vítima acionar a PM. Após isso deixou o local em uma motocicleta de cor vermelha.

Fonte: 11º BPM