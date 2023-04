Caminhonete F1000 atravessa pista e provoca acidente no trevo de Ubiratã

Uma colisão, envolvendo uma caminhonete F1000 com placas de Ubiratã e uma VW Parati foi registrada na manhã desta quinta-feira (13).

Segundo as informações repassadas ao Portal de Notícias Ubiratã Online, a caminhonete teria atravessado a pista no trevo sul, colidindo com a Parati, que é uma viatura da Polícia Penal do Paraná e conduzido por um policial penal, que trafegava de Cascavel para Campo Mourão.





